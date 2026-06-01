アイスランド代表は５月31日、国立競技場で開催された国際親善試合で、森保一監督が率いる日本代表と対戦した。序盤から日本にボールを握られ、劣勢の展開が続いたアイスランドだったが、堅い守備でゴールを許さない。しかし87分、菅原由勢のクロスから小川航基にヘディングシュートを決められて先制点を献上。０−１で敗れた。それでもアイスランドのアルナル・グンラウグソン監督は、「かなり良い試合ができたと思う。最初