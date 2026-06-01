今年7月に20周年を迎えるプレナス（東京都中央区）の定食レストラン「やよい軒」が、人気定食10商品の中から“推し定食”の1位を決める「定食総選挙」を6月1日から公式アプリで実施します。【写真】で見るとわかりやすい！「定食総選挙」ノミネート10商品がコレです！全部、おいしいから…迷う！2026年4月末時点で376店舗を展開する「やよい軒」は同日から「20周年よいもの祭」を実施。「定食総選挙」にノミネートされてい