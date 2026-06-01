大和ライフネクストは、「GRAND HOSTEL LDK 大阪新世界」を6月にグランドオープンする。建物は9階建て。客室はドミトリールーム14室178ベッド、定員4〜6名のグループ個室6室、定員2〜3名のホテル個室22室の全252ベッド。ドミトリーは男女共用と女性専用を用意する。ホテル個室には専用のシャワールーム・洗面台・トイレを備えた。1室限定の特別室「ジオラマルーム」は阪堺電気軌道とコラボして、大阪の街並みのジオラマと6路線を操