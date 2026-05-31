犬は「怖かった記憶」を強く覚えている 愛犬と暮らしていると、「もしかして、あの時怖い思いをさせてしまったかも……」と、不安に襲われる瞬間はありませんか。強く叱ってしまったり、イライラした態度で接してしまったりすると、大切に思っているからこそ、後から罪悪感に襲われることもあるでしょう。 犬は人間の言葉を話せませんが、人の感情や空気感を敏感に感じ取れる動物です。だからこそ、飼い主の何気ない行動