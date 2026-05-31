北中米ワールドカップに臨む日本代表は５月31日、アイスランド代表と国立競技場で壮行試合を戦っている。主将として先発した吉田麻也は、森保一監督が前日会見で「前半の10分くらいプレーしてもらって、彼を送り出したい」と話していた通り、14分に交代。遠藤航にキャプテンマークを託した。この一戦限定でカタールW杯以来、３年半ぶりに復帰した37歳のレジェンドが、伊藤洋輝と代わってピッチを後にする際、スタンドから非