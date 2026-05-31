日本代表は５月31日、国際親善試合でアイスランド代表と国立で対戦している。Ｗ杯本番前の壮行試合。スタメンに名を連ねた１人が久保建英で、背番号は「８番」だ。 これまで南野拓実が長く付けていたナンバーを背負う姿に、ネット上では「まだ違和感ある」「久保の８番まだ慣れない笑」「見慣れなくて一瞬誰?!ってなる」「新鮮でいいなーー」「久保の８番は痺れるなー」といった声があがっている。怪我の影響で南野は