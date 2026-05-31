目薬を差されるたびに全力で“ガウガウ”してしまう柴犬。しかし、飼い主さんのあるひと言をきっかけに、まるで別犬のような姿を見せることとなりました。 その愛らしい変化が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で59万再生を突破。「ギャップｗ」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。 【動画：目薬を差そうとすると『ブチギレる犬』→いざ目薬が目の前にくると…嘘のような『態度と仕草』】 目薬タイムがスタӦ