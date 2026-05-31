目薬を差されるたびに全力で“ガウガウ”してしまう柴犬。しかし、飼い主さんのあるひと言をきっかけに、まるで別犬のような姿を見せることとなりました。

その愛らしい変化が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で59万再生を突破。「ギャップｗ」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

【動画：目薬を差そうとすると『ブチギレる犬』→いざ目薬が目の前にくると…嘘のような『態度と仕草』】

目薬タイムがスタート

TikTokアカウント「coco88273」に投稿されたのは、目薬タイムに全力で抵抗するワンコのお姿。登場する柴犬・ここちゃんは11歳の女の子。この日、飼い主さんの膝の上で仰向けになり、目薬の時間を迎えていたといいます。

最初はおとなしく寝転がっていたここちゃん。しかし、飼い主さんが目薬を手にした瞬間、空気が一変したそう。徐々に近づいてくる目薬を見つめながら、なんとも言えない表情で身構える様子からは、「またか…」という心の声が聞こえてきそうだったとか。

ガウガウ大暴れからの急変

さらに目薬が近づくと、ここちゃんは大きく口を開けて“ガウガウ”と猛抗議。歯を見せながら低い声で唸り続ける姿は迫力満点ですが、仰向けのまま怒っているところがどこか愛らしく、思わず頬が緩みます♡

飼い主さんが「集中！集中！」と声をかけながら目薬を近づけると、ここちゃんはまさかの急変。さっきまで暴れていたとは思えないほどピタッと静かになり、前足を胸元にちょこんと折りたたんだそうです。そのおてての可愛さに、心を奪われる人が続出♡

おててでお顔をガード♡

無事に右目へ目薬を差してもらったここちゃんは、その直後に両前足でお顔をガード。まるで「もう勘弁して～」と言っているかのようなお姿が愛らしく、クスッと笑ってしまいます。しかし、そのまま左目の目薬もじっと受け入れていたというここちゃん。

そして目薬後には、飼い主さんによる“モミモミタイム”がスタート。目の周りを優しくマッサージされると、ここちゃんはうっとりした表情に変化し、両前足をピーンと天に伸ばしていたとか。ガウガウしていた姿とのギャップがたまらない、愛嬌たっぷりな目薬タイムとなったのでした。

投稿には「集中って言われて、ちゃんと大人しくしてるの可愛い」「目の周りモミモミしてるときの表情が可愛すぎ♡」「2滴目ちゃんと待ってるの偉い」「集中通じるの神ｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「coco88273」では、柴犬ここちゃんの、賑やかで癒しあふれる日常が多数投稿されています。飼い主さんとの微笑ましいやり取りや、思わず笑顔になれる可愛い姿をもっと見たい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「coco88273」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。