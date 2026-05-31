ワンコと小さな女の子がお散歩していたら、どんどんワンコが女の子に近づいていって…？まさかのハプニングに笑顔になる人が続出し、投稿は記事執筆時点で286万回再生を突破。「尊い」「可愛すぎる」「おもしろいｗ」といった声が寄せられています。 【動画：小さな女の子と一緒にお散歩をする犬→距離感がわからず、近づいたら…愛おしすぎるハプニング】 お散歩中にワンコが女の子に近づいて… TikTokアカウント「su_cha