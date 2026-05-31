北中米ワールドカップに臨む日本代表は５月31日、アイスランド代表と国立競技場で壮行試合を戦う。キックオフ直前、森保一監督がアライバルインタビューに対応。今のチーム状態について「状態はまだまだ上げていけると思うが、徐々に良いコンディションになっている。もうワールドカップに向けて良い雰囲気ができている」と語った。W杯前最後のテストマッチ。「まず国内で勝って（ファンに）喜んでもらうところ。しっかり１