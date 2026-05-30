頭痛に悩まされている人は少なくありません。しかし、ひとくちに頭痛といっても、その原因や種類によって適切な治療法は異なります。では、どのような治療法があるのでしょうか?「 井土ヶ谷脳神経外科・内科頭痛・めまい・しびれクリニック」の宮崎先生に解説していただきました。 編集部 頭痛はどのようにして治療するのでしょうか？ 宮崎先生 頭痛には、頭痛自体が疾患である「一次性頭痛」（片頭痛や緊張頭痛、群発