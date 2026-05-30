夏のボーナスやまとまった預金を、「できるだけ安全に、少しでも有利に増やしたい」と考えている方も多いのではないでしょうか。そんな中、注目なのが、イオン銀行の「金利・年3.0％（1カ月もの）」の定期預金です。2026年6月1日からは、預け入れの上限が従来の200万円から「500万円」へ大幅に拡大されます。わずか1カ月という短期間ではありますが、メガバンクやゆうちょ銀行を大きく上回る金利水準です。「短期間だけお金を置き