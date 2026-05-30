徳島市八多町で5月30日午後、70代の女性が車の下敷きになって亡くなっているのが見つかりました。警察によりますと、30日午後1時ころ、徳島市八多町の山の中腹にある路上で、軽トラックの下敷きになっている女性が見つかり、駆けつけた消防によりその場で死亡が確認されました。亡くなったのは、徳島市に住む70代の女性です。女性は午前9時ごろから畑で作業すると話して自宅を出ましたが、昼になっても帰って来ないため、探しに出