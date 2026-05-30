ヤクシマザルとヤクシカ / 日本 ©大島淳之 富士フイルムフォトサロン 大阪では、夏休み自由研究向け写真展として「希望（HOPE）～みんなで考える動物の未来～」を7月17日（金）から開催する。 「希望」をテーマに、世界・日本をフィールドに活動する自然写真家9名が撮影した動物の写真約100点を展示する。 また、野生動物と生息環境の保護・保全に関するメッセージを紹介するほか、