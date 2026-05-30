6年連続での2桁本塁打に乗せた【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に2試合連続の10号ソロを放った。一時は不振に陥っていたものの、気づけば徐々に復調。米記者も驚く“V字復活”だ。3回に迎えた第2打席で快音を響かせた。好投手ウィーラーが投じた低めの変化球をうまくすくい