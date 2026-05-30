ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは5月30日、物語を歩いてたどる『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』、新テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』、物語に入り込む超スリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』が開幕する。好評開催中『ユニバーサル・クールジャパン 2026』のフィナーレを飾るアトラクション。先だって29日には、「葬送のフリーレン