地方移住の関心は高まっており、ふるさと回帰支援センターの2025年の移住相談件数は7万3003件と、5年連続で過去最高を更新した。退職後の地方移住や古民家購入は理想の暮らしに見える一方、想定外の生活コストや夫婦の認識のズレが後悔につながることもある。移住の落とし穴について、財務コンサルタントの見解もあわせて見ていきたい。◆理想だった古民家移住の始まり「雑誌の特集を見て、理想を描きすぎました」長野県の山間部に