【Amazon：ゲーミングキーボード「Realforce × hololive GX1 Keyboard ラプラス・ダークネス モデル」セール】 セール期間：5月30日0時～5月31日23時59分 Amazonにて、東プレのゲーミングキーボード「Realforce × hololive GX1 Keyboard ラプラス・ダークネス モデル」がセール価格で販売されている。セール期間