5月30日 記事更新 現在各プラットフォームでは、懐かしのタイトルや長寿シリーズのセールが実施中。ニンテンドーeショップとSteamより、セール終了が迫りつつある注目作をいくつかピックアップして紹介していく。 ニンテンドーeショップでは、「Devil May Cry 3 Special Edition」や「超探偵事件簿 レインコードデジタルデラックスエディション」、「『超探偵