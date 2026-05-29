ファミリーマートは6月2日、ファミマルBakeryから、「うまじゅわ〜っ!塩バターパン」シリーズ3商品を全国のファミリーマートで発売する。左から「塩バターチョコパン」(180円)、「塩バターハムチーズパン」(185円)、「塩バターメロンパン」(180円)近年、ベーカリー市場ではシンプルながらも素材の味が際立つ「塩バターパン」が人気となっており、今やパン屋さんの定番商品として定着している。また、気温が上がる初夏の時期には「