降り注ぐ強い日差し。5月29日の大分県内は高気圧におおわれて気温が上昇。大分市や竹田市など8か所で真夏日となりました。 【写真を見る】大分県内8か所で真夏日大分市は7月中旬並みに熱中症に注意 （大倉三奈記者）「JR大分駅前です。強い日差しが照りつけていて立っていると汗が噴き出してきます」 5月29日の県内は高気圧におおわれ暖かい空気が流れ込み、各地で気温があがりました。大分市で30.7度。竹田市と佐伯市蒲江