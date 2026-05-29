子どもから大人まで溶接作業やものづくりを体験できる施設が九州で初めて大分県に6月1日オープンするのを前に、5月29日に記念セレモニーが行われました。 【写真を見る】“溶接”テーマパーク「アイアンプラネット」大分・豊後高田市にオープン九州初 大分県豊後高田市に完成したのは、溶接のテーマパーク「アイアンプラネット」です。この施設は、市内で建設業を営む中之島鉄工が