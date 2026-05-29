北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の森保ジャパンにサプライズ選出されたＦＷ塩貝健人（２１＝ウォルフスブルク）が２９日、千葉市内で行われている代表合宿に合流した。塩貝は３月の英国遠征スコットランド戦でＡ代表デビューを果たし、１アシストをマーク。３１日の国際親善試合アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて「しっかりここでアピールして試合に出なきゃいけない。前回はチャンスがあったけど、今回はあるとは限らない