【「ポケモンカフェ」新メニュー・ショー】 6月17日～ 展開 実施店舗： 「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋） 「ポケモンカフェ OSAKA」（大阪・心斎橋） ※事前予約制 ポケモンは、「ポケモンカフェ TOKYO」（東京・日本橋）と「ポケモンカフェ OSAKA」（大阪・心斎橋）にて6月17日より新メニューやショーを展開