《森且行くんに 30年ぶりに会えた!!!》タレントの森脇健児が5月28日、Xを更新。オートレーサー・森且行とのツーショット写真を投稿して、話題になっている。「再会場所は浦和競馬場ということです。森脇さんは、浦和競馬の公式YouTubeの仕事だったようですが、森さんはプライベートで来場していたようです。森さんが森脇さんに挨拶に来てくれたとのことです。森脇さんは続けて《全く変わっていないしむしろかっこ良くなってい