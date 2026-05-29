インテルが、リヴァプールに所属するイングランド代表MFカーティス・ジョーンズの獲得に向けて再び動いているようだ。リヴァプール生え抜きのカーティスは2018年にトップチーム昇格を果たすと、卓越したボールコントロールと、高水準のキック精度を武器に昨季はクラブのプレミアリーグ制覇に貢献。今季もプレミアリーグ34試合に出場しており、シーズン後半はサイドバックとしての起用が増えていた。今冬にはインテル移籍の可能性が