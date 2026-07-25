東京・品川区のマンションで火事があり、現在も消火活動が続けられています。【映像】黒焦げになったマンションの一部（実際の様子）午後1時ごろ、東京都品川区西五反田で「マンションが燃えている」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、地上11階建てのマンションの5階部分にある太陽光パネルから火が出たということです。ポンプ車など20台以上が出動し、現在も消火活動が続いています。この火事で60代の