お笑いタレント・森脇健児が２９日までに自身の「Ｘ」アカウントを更新。１９９２〜９５年に放送されたフジテレビ系バラエティー番組「夢がＭＯＲＩＭＯＲＩ」で共演していたた元ＳＭＡＰのオートレーサー・森且行と３０年ぶりに再会したことを報告した。森脇は「森且行くんに３０年ぶりに会えた！！！全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていたオートレーサの映画も見てたから、、、ケガからの復活に感動してまし