ここ最近は春や初夏が短くなって、5月はもう夏のような暑さも。今日は、急な暑さに疲れて料理も面倒な日を乗り切る冷たい麺料理をご紹介します。 ▼ 豆乳で作る冷やし担々麺 豆乳とめんつゆを混ぜたたれにピリ辛味噌をあわせた冷やし担々麺は、濃厚ながらもピリ辛でこの時期に食べやすい一品ではないでしょうか？うどんやそうめん、ひやむぎなどお好みの麺で作れます。 ▼ 韓国風！キムチ冷麺 袋麺で作るキムチ冷麺は、すぐに