「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２９日午後１時現在でフジクラが「買い予想数上昇」１位となっている。 フジクラは４日続落。前日のザラ場に続き再び５０００円台を割り込むなど売り圧力が拭えない。今月１４日に発表した２７年３月期の業績見通しは営業利益段階で前期比１２％増の２１１０億円予想と２ケタ成長を見込んでいるものの、市場期待に届かず大きく売りを浴びた。しかし、ＡＩデ