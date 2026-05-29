デニーズジャパンは、6月10日から全国のデニーズ店舗でグランドメニューを改定する。今回の改定では、新たに「Denny's×Wellness（デニーズ×ウェルネス）〜おなかもココロもGoodな時間」をブランドコンセプトに掲げ、消費者のおなかとココロがよろこぶ、より豊かで満足度の高い食体験を提供していく考え。デニーズでは、一昨年から一部店舗で「リブランディング」を試験的に実施し、消費者にとってのデニーズの新たな価値を追求し