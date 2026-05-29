5月30日の「ごみゼロの日」にあわせて、29日朝、NTT大分グループ社員が清掃活動に取り組みました。 【写真を見る】5月30日の「ごみゼロの日」にあわせてNTT大分グループ社員が清掃活動 この取り組みは清掃活動を通じて地域に貢献しようと、NTT大分グループが5月30日の「ごみゼロの日」にあわせて実施しました。 29日朝は社員ら188人が参加し、それぞれの通勤経路やオフィスビル周辺でゴミ拾いに取り組みま