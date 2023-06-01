歌手の木村拓哉（53）が、ソロとして初の海外ライブを開催することが28日、発表された。ツアータイトルは「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」。新レーベル「C＆C STAGE」移籍後初のアルバム「Checkpoint」を引っさげ、国内3都市と韓国、台湾を含むアジア5都市で9公演を行う。海外公演は「SMAP」で活動時の11年9月に行った中国・北京公演以来、約15年ぶり。国外にもファンの多い木村の元には、現地での公演を願う海外ファ