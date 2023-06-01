日常の何げない出来事やうれいを詠んだ川柳、通称「サラ川」のベスト10が発表です。第一生命が28日に発表した「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」のベスト10。2026年は全国から集まった5万4302句の中から選ばれました。「ミャクミャクと続く気配の物価高」（おとちゃん）「デコピンはきっと俺より高い飯」（あんどらごら）長引く物価高をユーモラスに詠んだ句がランクインする中、10句のうち6句がデジタル化に関連し