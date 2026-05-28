日本ハムとの交流戦で虎の主砲が一発■日本ハム 4ー2 阪神（28日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手は28日、甲子園で行われた日本ハムとの交流戦に「4番・右翼」で先発出場し、9回に7試合ぶりとなる今季13号を放った。本塁打争いで同僚の森下翔太外野手を突き放し、再びリーグ単独トップとなる一発に甲子園は熱狂した。試合は2-4で敗れ、チームは3連敗を喫した。待望の交流戦“1号”が飛び出した。19日の中日戦（倉敷）以来、7試