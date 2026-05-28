台風6号は、週明けにも沖縄に接近する見込みです。また、29日以降は都心など広く真夏日の予想となっています。その暑さを直撃しているのが、ナフサ供給不足。暑さの必需品にも影響が出てきているようです。■東京都心は夏日に最高気温は27.1度日中から曇り空が広がった東京都心。会社員（30代）「暑すぎはしないですけどジメジメしてますね」パート（50代）「ジメジメしてなんかこう気持ちはよくないですね。さらっとした方が気