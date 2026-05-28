台風6号は、週明けにも沖縄に接近する見込みです。また、29日以降は都心など広く真夏日の予想となっています。その暑さを直撃しているのが、ナフサ供給不足。暑さの必需品にも影響が出てきているようです。

■東京都心は夏日に 最高気温は27.1度

日中から曇り空が広がった東京都心。

会社員（30代）

「暑すぎはしないですけどジメジメしてますね」

パート（50代）

「ジメジメしてなんかこう気持ちはよくないですね。さらっとした方が気持ちいいですよね」

朝から気温が上昇し、東京都心の最高気温は27.1度を観測し、夏日となりました。

秋田県から来た夫婦は…。

夫婦（60代）

「（Q：きょうの気温どう）こたえます」

「むっとしてますよね。ジトーっていう感じですよね」

■台風6号、週明けに沖縄や奄美に近づく見込み

天気に振り回されるこの季節。南の海上では、心配の種が…。

27日に発生した台風6号。日本のはるか南を発達しながら北上しています。週明けには、勢力を維持したまま沖縄や奄美に近づく見込みです。

大雨や暴風など直接的な影響が出るおそれがあるため、今後、台風への備えが大切です。

また、関東で必要となるのは暑さへの備え。

東京では、29日（金）から6月1日（月）までは晴れ間が続き、30度以上の真夏日が続く見込みです。

■“夏の必需品”に異変「部材が入らない」

“夏本番”が迫る中、これからの“夏の必需品”にも、異変が起き始めています。

会社員（20代）

「もうエアコンつけてて、エアコンつけて扇風機つけないと今寝られなくて」

福岡県新宮町では、夏に欠かせないエアコンの設置作業が行われていました。

エアコンの“駆け込み需要”を受け、設置件数は去年のおよそ1.2倍になっているといいます。しかし…。

カノデンキ 諏訪歩さん

「部材が入らない、少ないことが大きな問題かなと思います」

◇

エアコンに必要なナフサ由来の資材が不足しているといいます。その資材置き場には…。

カノデンキ 諏訪歩さん

「正直、かなり入りづらくなっていて、特にエアコンのブロックですが、今はこれだけしかない」

ブロックとは、エアコンの室外機をのせている土台の部分。地面の湿気や雨水などから守るために重要だといいますが、今ある資材では、半月ほどでなくなる可能性があるといいます。

■“保冷剤の入荷が困難に”洋菓子店も不安

洋菓子店も、不安を訴えていました。

「これから暑い夏が来ると言うのに『保冷剤の入荷が出来なくなるかもしれません』と連絡がありました」

暑い日に欠かせない、持ち帰りの時についてくる保冷剤。

中東情勢の影響で、2か月ほど前に保冷剤の入荷が困難になると業者から通達があったといいます。

さらに、別の洋菓子店では…。

洋菓子店

「保冷剤・スプーン・フォークを有料とさせていただきます」

保冷剤などの入荷状態が不安定なため、有料化する苦渋の決断。

■ナフサ供給不足…「お米配合」乗り切る動きも

広がるナフサの供給不足。この事態を乗り切る動きも出始めています。

ホテルの部屋に備え付けられている、歯ブラシやヘアブラシなどのアメニティー。こちらの会社では、国内シェアの20％を占めているといいます。しかし…。

山陽物産 武内英治代表取締役

「石油系のナフサが使われているので、ナフサ不足ですので、価格が上がっているんだろうと思う」

プラスチック製品の材料などの仕入れ値は、今年1月から2月と比べおよそ2倍に値上がり。さらに、包装資材は3割値上がりし、納期遅れも発生しているといいます。

山陽物産 武内英治代表取締役

「毎日色んな業者から値上げ依頼のFAXがくるので、何がいくら、いつから上がるのかとかが理解しかねている状況ですね」

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そこで、目をつけたのが歯ブラシです。穴が開いているだけでなく、材料にも秘密が…。

山陽物産 武内英治代表取締役

「お米35％配合した歯ブラシ。もともと石油由来のナフサを50％抑えた商品になっています」

お米を使用した歯ブラシ。環境配慮で20年前に開発したものが“今の時代の救世主に”。

石油由来が中心の商品の代替品として、広めていきたいということです。