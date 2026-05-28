【モデルプレス＝2026/05/28】アップアップガールズ（2）の元メンバー・吉川茉優（28）が、所属事務所「YU-Mエンターテインメント」を退所し、年内で芸能界を引退することがわかった。5月28日、事務所の公式サイトを通じ発表した。【写真】芸能界引退を発表した元アイドル◆吉川茉優、年内で芸能界引退吉川は「年内をもちましてアーティスト活動を終了し、事務所を退所することをご報告させていただきます」と発表。周囲への感謝を