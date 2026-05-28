SNSで広がる“謎の風邪”。せきや鼻水などが長引くという症状が共通しているようです。謎の風邪の原因としてあがっているのが「ヒトメタニューモウイルス」と呼ばれるウイルスです。鹿児島市の幼稚園でも子どもたちの感染が確認されています。「せきがずっと治らない」「熱はないのに体調が悪い」SNSで話題となっている“謎の風邪”。不安の声が広がる中、その原因となるウイルスの候補に「ヒトメタニューモウ