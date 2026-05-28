【モデルプレス＝2026/05/28】“驚異の10頭身”として知られるモデルの香川沙耶が5月27日、自身のInstagramを更新。ウエディングフォトを公開した。【写真】“驚異の10頭身”31歳モデル「お似合いのご夫婦」タキシード姿の夫と手を取り笑顔◆香川沙耶、ウエディングフォト披露香川は「素敵なウエディングフォトを撮っていただきました」「大好きな自然と動物たちに囲まれて、お天気にも恵まれて、まるでおひさまに祝福されているよ