ローソンストア100各店では、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが2026年5月27日から開催中です。5月26日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・ミニストップ・ローソン・ファミリーマート・セブン-イレブン・PLUSTA／Bellmart・デイリーヤマザキ・ポプラお菓子やカップ麺はまとめ買いでお得に【ジンジャーエール無料】5月27日から6月2日までの期間、コカ・コーラ「ファンタグレープ