【ローソンストア100】6月2日まで「ジンジャーエール」無料券もらえる！ランチ・おやつにうれしいクーポンや値引きも。

ローソンストア100各店では、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが2026年5月27日から開催中です。

5月26日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・ミニストップ

・ローソン

・ファミリーマート

・セブン-イレブン

・PLUSTA／Bellmart

・デイリーヤマザキ

・ポプラ

お菓子やカップ麺はまとめ買いでお得に

【ジンジャーエール無料】

5月27日から6月2日までの期間、コカ・コーラ「ファンタグレープ」（500ml）を1本購入すると、「カナダドライ ジンジャーエール」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は5月27日から6月9日まで。

対象店舗はローソンストア100のみ。ローソンやナチュラルローソンは対象外です。

【麺類50円引き】

5月27日から6月2日までの期間、おにぎりまたはサンドイッチを1個購入すると、麺類に使える50円引きクーポンがもらえます。

パスタサラダや即席麺、乾麺、袋麺、スナック類、冷凍食品、生麺類、とうふそうめん類と「ハンバーグ＆ソーセージナポリタン」は値引き対象外です。

クーポン利用期間は5月27日から6月9日まで。

【日清カップ麺まとめ買いで70円引き】

5月20日から6月2日までの期間、対象の日清食品のカップ麺を2個一緒に購入すると70円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●カップヌードル（78g）

●カップヌードル シーフードヌードル（75g）

●カップヌードル チリトマトヌードル（76g）

●カップヌードル 欧風チーズカレー（85g）

●カップヌードル パクチー香るトムヤムクン（75g）

●カップヌードル 14種のスパイス麻辣湯（75g）

●ラーメン山岡家 醤油ラーメン

●AFURI 柚子塩らーめん（92g）

●九州熊本豚骨 味千拉麺（106g）

【モンスターまとめ買いで50円引き】

5月20日から6月2日までの期間、対象のアサヒ飲料「モンスター」を2本一緒に購入すると50円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●モンスターエナジー ボトル缶（500ml）

●モンスターパイプラインパンチ ボトル缶（500ml）

●モンスターエナジー（355ml）

●モンスターパイプラインパンチ（355ml）

●モンスターゼロシュガー（355ml）

●モンスターウルトラ（355ml）

●モンスター ウルトラバイスグァバ（355ml）

【スタイルフリーまとめ買いで30円引き】

5月20日から6月2日までの期間、アサヒビール「スタイルフリー」を3本一緒に購入すると30円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●スタイルフリー（350ml／500ml）

●スタイルフリー トリプルゼロ（350ml／500ml）

【焼酎ハイボールまとめ買いで30円引き】

5月20日から6月2日までの期間、宝酒造「焼酎ハイボール」を3本一緒に購入すると30円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●焼酎ハイボール ドライ（350ml／500ml）

●焼酎ハイボール レモン（350ml／500ml）

●焼酎ハイボール 沖縄シークヮーサー（350ml／500ml）

【生活志向まとめ買いで最大30円引き】

5月27日から6月9日までの期間、三菱食品「生活志向シリーズ」を2個一緒に購入すると10円引きに、3個一緒に購入すると30円引きになります。

【プリングルズ最大200円引き】

5月27日から6月23日までの期間、ケロッグ「プリングルズ」を2個一緒に購入すると100円引き、3個一緒に購入すると200円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●プリングルズ サワークリーム&オニオン（105g）

●プリングルズ ハイ！チーズ！（95g）

●プリングルズ アメリカンバーベキュー（95g）

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ