投打で違いを生み出している大谷(C)Getty Images「そして、彼は“ついでに”ホームランも打っている」現地時間5月27日に行われたロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板した大谷翔平は、投げては6回（99球）、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点と好投。打っても初回に今季第9号となる先頭打者アーチを菅野智之から放ち、攻守で存在感を示した。冒頭の言葉は、「2登板連続で先頭打者本塁打」という活躍を目の当たり