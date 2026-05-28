5月31日(日)、年に一度の“競馬の祭典”日本ダービー・G?が開催される。3歳馬7944頭の頂点が決まる、まさに全ホースマンたちが目指す夢舞台。先ほど、気になる枠順が発表された。■日本ダービー・G1（東京11R 芝 2400m、15時40分発走）1枠1番ライヒスアドラー57佐々木牡31枠2番マテンロウゲイル57横山和牡32枠3番ケントン57丹内牡32枠4番アルトラムス57横山武牡33枠5番バステー