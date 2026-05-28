現在、単独での「衆院3分の2」を握る自民党。高市早苗・首相は、満を持して憲法改正に動き出したように見えるが、果たして本気なのだろうか。戦後日本では長く、自民党が「自主憲法制定」の党是をポーズだけに終わらせ、革新勢力はそれを前提に現実と乖離した護憲論を展開してきた歴史がある。【全4回の第2回】【表】憲法改正を巡る主な動き「改憲つぶし」の70年史で振り返る自民党は結党以来改憲原案の国会提出なしそもそも