ブラジル代表メンバー入りも負傷を懸念2026年北中米ワールドカップ（W杯）に出場するブラジル代表FWネイマールを巡り、チーム内で不安が広がっている。フランスメディア「RMCスポーツ」が「懸念が高まる」と報じている。ブラジル代表は現地時間5月28日にW杯に向けた準備を開始したものの、初日の練習に背番号10の姿はなかった。招集直前の所属クラブでの試合でふくらはぎを負傷した同選手は、医療スタッフらとともに深夜1時