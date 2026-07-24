今年5月、東京・板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持した罪に問われている男子バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告（26）の初公判が行われ、佐藤被告は起訴内容を認めました。男子バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎被告（26）は今年5月、東京・板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われています。佐藤被告は現在行われているバレーボール最強国決定戦「ネーションズリーグ」に日本代表とし