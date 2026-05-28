空に架かる「橋桁」出現もまだまだ開通は先中部地方から近畿地方に向かう「名神高速」のバイパスとなる「新名神高速」の建設が進んでいます。このうち、「2027年度までの開通が困難」と示された高槻JCT周辺の工事はどこまで進んでいるのでしょうか。名神高速は、東京〜名古屋間を結ぶ東名高速とともに、東日本方面と西日本の往来を栄える、日本の大動脈です。【画像】「えっ…」 これが最新の「新名神高速」ルートと工事状