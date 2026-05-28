祖母山に登ったとみられ、26日から連絡が取れなくなっている大分市の女性（49）について警察と消防による捜索が28日朝から再開されました。 【写真を見る】祖母山で遭難か連絡取れない女性（49）28日朝も消防と警察が捜索大分 （今吉楓記者）「午前7時です。行方不明となっている女性を探すため、きのうに引き続き捜索隊が祖母山へと入っていきます」 行方不明となっているのは大分市豊饒の無職・利根優子さん（49）です