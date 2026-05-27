とちぎテレビ 上三川町にある栃木県立高校で２７日、高校生に向けて自転車の交通安全を呼びかける啓発活動が行われました。 自転車の安全運転に関する啓発活動が行われたのは、上三川町にある上三川高校です。 栃木県警では、自転車運転者のルール向上などを目的とした「自転車等月間」の５月、県内各地でチラシを配布するなど高校生に向けて啓発活動を行っています。 今回の活動に参加したのは、上三川高校の